السفير الفلسطيني لدى روسيا: لا الولايات المتحدة ولا أوروبا مستعدتين لـ "حل الدولتين"

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل لـ RT إن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا مستعدتين للمضي قدما نحو صيغة "حل الدولتين".

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وتابع نوفل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الأخيرة إلى بيت لحم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سأله الأخير: "حسنا، نحن مستعدون. متى تكونون مستعدين للبدء بحل الدولتين؟" فأجاب بايدن: "كما تعلمون، ليس قريبا جدا. علينا أن ننتظر، وربما يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وقال نوفل: "إن المشكلة هنا أكبر. في الوقت الراهن، لا الولايات المتحدة ولا الأوروبيون مستعدون لذلك. نأمل أنه بعد هذه الحرب، وبعد هذه الكارثة في قطاع غزة، أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما".

وكان البرلمان النرويجي قد أوصى الحكومة النرويجية في وقت سابق بأن تكون "مستعدة" للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر: RT