بوتين يقيّم إمكانية ترميم المواقع الثقافية المتضررة في قطاع غزة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يرى أي إمكانية للشروع بترميم المنشآت الثقافية في قطاع غزة، موضحا أن هناك أمورا فظيعة تحدث وأنه لا توجد أي ظروف للعمل هناك في الوقت الحالي.

وقال بوتين خلال نقاش في المنتدى الثقافي المنعقد في سان بطرسبورغ: "إذا تحدثنا عن قطاع غزة، فلن أقدم هنا أي أمور سياسية الآن، كل شخص لديه رأيه الخاص، ولكن هناك أشياء فظيعة تحدث حاليا".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتوسيع التجربة في ترميم المواقع الثقافية إلى بلدان أخرى: "الآن، أنا متأكد من أنه لا توجد أي شروط للعمل هناك".

وقد تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بحدوث دمار هائل بعدد كبير جدا من المنازل السكنية، بالإضافة إلى تضرر مواقع تاريخية وثقافية وأثرية.

ومن يراقب حجم الدمار الكبير الناجم عن الفعل العسكري الإسرائيلي لا يستعبد على الإطلاق تعرض المواقع الأثرية في القطاع إلى خطر الزوال إلى الأبد.

وفي أكتوبر الماضي، قال جان باتيست هامبرت، عالم الآثار الفرنسي الذي عمل في فلسطين لعقود، إنه "مستعد للتعامل مع التدمير الكامل للتراث الثقافي في غزة".

ويقول إن الظروف في فلسطين أدت إلى خسارة لا مفر منها للتراث الثقافي للمنطقة.

وكانت حركة حماس قد أصدرت يوم 19 أكتوبر بيانا ندّدت من خلاله بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار بقطاع غزة.

وشددت الحركة في بيانها على أن "قصف كنيسة "بوفيليوس" في غزة إجرام متجدّد ضد الأديان والمدنيين العزّل".

المصدر: نوفوستي + RT