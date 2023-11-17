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وسائل إعلام: إحباط هجوم مسلح على سفارة إسرائيل في باكو

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وسائل إعلام: إحباط هجوم مسلح على سفارة إسرائيل في باكو
Globallookpress West Coast Surfermoodboard
صورة أرشيفية
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أحبطت أجهزة الأمن الأذربيجانية الخاصة هجوما مسلحا على سفارة إسرائيل في باكو.

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جاء ذلك فيما نقله مراسل "يديعوت أحرونوت" ايتمار إيشنر، حيث تابع أن رجلا من أصول إيرانية على ما يبدو حاول اقتحام السفارة وهو مسلح، فيما سيطر أفراد جهاز الأمن الوطني الأذربيجاني عليه ونزعوا سلاحه. وتم تقديم المشتبه به أمام محكمة في باكو، وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أشهر.

وبحسب وكالة الأنباء الأذربيجاننية APA، التي اكتفت بذكر أن الهجوم استهدف "سفارة أجنبية في باكو"، فقد وجهت للمتهم تهم بموجب "التحضير لارتكاب جريمة"، و"الإرهاب القائم على الكراهية الدينية والتطرف الديني والتعصب الديني" وفقا للقانون الجنائي الأذربيجاني.

المصدر: تاس+يديعوت أحرونوت

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