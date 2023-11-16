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الكشف عن تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية في طوكيو (صور)

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الكشف عن تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية في طوكيو (صور)
Globallookpress Zhong YaXinHua
اصطدام سيارة بحاجز أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو 16 نوفمبر 2023
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أفادت وكالة "كيودو" للأنباء بأن الرجل الذي اصطدم بسيارته بحاجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو كان قد نشر منشورا على موقع X ينتقد فيه إٍسرائيل قبل ساعات من الحادث.

الكشف عن تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية في طوكيو (صور)
Globallookpress Zhong Ya/XinHua

الكشف عن تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية في طوكيو (صور)
Globallookpress Zhong Ya/XinHua

الكشف عن تفاصيل حادث السفارة الإسرائيلية في طوكيو (صور)
Globallookpress Zhong Ya/XinHua

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاما، قد كتب قبل 6 ساعات من الحادث: "إسرائيل أخطأت في اقتحام قطاع غزة"، وتقوم الشرطة بالتحقيق في العلاقة بين هذا المنشور والحادث.

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وكانت سيارة قد اصطدمت بحواجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو، وأصيب شرطي يخدم هناك بكسر، وتبين أن سائق السيارة عضو في منظمة يمينية متطرفة.

وتدخل الحرب في غزة يومها الـ 41، في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة فيه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم، فجر يوم أمس الأربعاء، مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب"، فيما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الجنود الإسرائيليين خلال عملية "واجهوا عددا من الإرهابيين وقضوا عليهم، وتم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية وعسكرية، وعثر في إدارة أخرى على مقر عمليات ومعدات تابعة لحماس".

من جانبه أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم. ونفت حركة حماس ما أسمته "أكاذيب" الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء.

المصدر: نوفوستي

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