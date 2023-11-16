صانع محتوى مصري يحقق ملايين المشاهدات بسبب "فلسطين.. حكاية الأرض"

حقق برنامج "الدحّيح" أكثر من 4.4 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة بسبب حلقة حملت عنوان "فلسطين.. حكاية الأرض"، فيما شارك الحلقة مئات الآلاف من المستخدمين على مواقع التواصل.

وكان صانع المحتوى، أحمد الغندور، قد أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقته "فلسطين.. حكاية الأرض"، والتي تناولت تاريخ القضية الفلسطينية، وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وآلية نشوء الدولة الإسرائيلية في 1948.

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وقد تطرقت الحلقة إلى حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك طرحت وجهة النظر الإسرائيلية، وتعرضت لما أسمته "أساطير إسرائيلية" تروج لها الدولة بحكوماتها المتعاقبة وبماكينتها الإعلامية المنتشرة، وفقا له، مفسرا بذلك التعاطف العالمي الواسع مع إسرائيل، والدعم البريطاني ثم الأمريكي للدولة الإسرائيلية منذ نشوئها.

وقد استندت الحلقة، التي امتدت حوالي الساعة، إلى مراجع وشهادات في الأغلب إسرائيلية، ونشرت على قناة أكاديمية الإعلام الجديد New Media Academy، وقدمها أحمد الغندور.

المصدر: يوتيوب