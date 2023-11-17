Ynet: الجيش الإسرائيلي يداهم مكتبا للجهاد الإسلامي في غزة

أفاد موقع Ynet بأن الجيش الإسرائيلي "داهم مكتبا لحركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، حيث عثر على أسلحة وعلى صواريخ ثقيلة، وقام بتدميره".

وقال الموقع الإسرائيلي إن "قوات الجيش عثرت على صواريخ ثقيلة وطائرات بدون طيار في موقع للجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، حيث توجد مكاتب لكبار المسؤولين في المنظمة ومصنع لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية. وفي وقت لاحق قامت القوات بتدمير الموقع".

وذكر أن "مقاتلي الجيش قاموا بعمليات في منطقة مدرسة كان يختبئ فيها نشطاء حماس، حيث قضى المقاتلون على عناصر من الحركة وعثروا على أسلحة داخل المدرسة. كما أغارت طائرات سلاح الجو على أهداف إرهابية في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم التعرف على جثة العريف في جيش الدفاع الإسرائيلي نوعا مارسيانو من خلال المعلومات الواردة من الشاباك، والتي قادت قوات الجيش إلى مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

المصدر: Ynet