واشنطن.. تزايد عدد الديمقراطيين المطالبين بوقف إطلاق النار ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

ارتفع عدد الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي الذين يطالبون بوقف إطلاق النار، كما باشروا بجهد هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 24 مشرعا وقعوا على بيان رتبه النواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وبيتي ماكولوم، ومارك بوكان، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويعرب عن قلقه إزاء "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال" في غزة ويحذر من أن الحرب بين إسرائيل وحماس تخاطر "بجر الولايات المتحدة إلى صراع خطير وغير حكيم مع الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 16 أكتوبر الماضي لم يكن عدد النواب الذين وقعوا على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار يتجاوز 13 فقط.

Thousands of Palestinian children have been killed in Gaza.



As the Israeli govt continues to attack schools & hospitals, thousands more are at risk.



We're pressing the Biden Administration for a #CeasefireNOW to protect children & save lives. pic.twitter.com/8qiK987HPU — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) November 15, 2023

بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الديمقراطيين أطلقوا أول جهد لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة،

وأوضحت الصحيفة أن الجهد تقوده النائبة إلهان عمر، ويدعو إلى منع نقل معدات القنابل الموجهة بدقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

NEW: I introduced legislation to block the sale of $320M worth of bomb kits that are already being used to commit atrocities in Gaza.



We cannot allow weapons sales that will be used to directly violate U.S. and international law and human rights. https://t.co/Syb1vdkcQi — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) November 16, 2023

وإلى جانب النائبات سمر لي، وديليا راميريز، ورشيدة طليب، وكوري بوش، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، قدمت عمر قرارا مشتركا بعدم الموافقة على نقل معدات القنابل الموجهة بدقة إلى إسرائيل.

وبحسب النواب، "يقع على عاتق الكونغرس مسؤولية ممارسة الرقابة على مبيعات الأسلحة. لهذا السبب يجب ألا نسمح بمبيعات الأسلحة التي ستستخدم لانتهاك مباشر للقانون الأمريكي والدولي وحقوق الإنسان ومكانتنا الأخلاقية في العالم".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "هآرتس"