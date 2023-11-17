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عبور حوالي 200 مواطن روسي وأفراد أسرهم معبر رفح

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عبور حوالي 200 مواطن روسي وأفراد أسرهم معبر رفح
Globallookpress AHMED ZAKOTKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن عبور 200 مواطن روسي وأفراد أسرهم معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

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وتواصل الوزارة مهمتها الإنسانية لإجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يستقبل رجال الإنقاذ والأطباء المواطنين الروس في مراكز الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وحتى الآن تعد هذه الدفعة هي أكبر مجموعة من المواطنين الروس تعبر نقطة التفتيش الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وسيتم إرسال أولئك في قافلة إلى القاهرة، حيث يواصل المقر التشغيلي لوزارة الطوارئ الروسية عمله، وفي الموقع سيقدم رجال الإنقاذ والأطباء النفسيين وغيرهم من التخصصات الطبية كل المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وكذلك توفير الغذاء والماء، والمساعدة في ملء المستندات اللازمة.

وفي المجمل، فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من منطقة الصراع حتى الآن، وتم تسليم 288 منهم بالفعل إلى روسيا.

المصدر: RT

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