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وزارة الطوارئ الروسية تقوم بإجلاء 120 مواطنا روسيا آخرين من قطاع غزة

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وزارة الطوارئ الروسية تقوم بإجلاء 120 مواطنا روسيا آخرين من قطاع غزة
Globallookpress Rizek AbdeljawadXinHua
صورة أرشيفية
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية بأنها سوف تقوم بتسليم 120 شخصا آخرين تم إجلاؤهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى روسيا.

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وجاء في البيان الصادر عن الخدمة: "غادرت مجموعة أخرى من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم، ممن كانوا يرغبون في مغادرة منطقة قطاع غزة، مقر العمليات في مطار القاهرة للقيام برحلة أخرى إلى موسكو. واليوم سيتم تسليم 120 شخصا من البالغين والأطفال إلى وطنهم".

وكانت أول دفعة من المواطنين الروس قد وصلت، الأحد الماضي، إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، وشملت 70 مواطنا، من بينهم 28 طفلا. وكان مستشار رئيس وزارة الطوارئ الروسية قد صرح بأنه لا يزال يتعين إجلاء 400 مواطن روسي من قطاع غزة، وأن أكثر من 200 مواطن تم إجلاؤهم بالفعل.

المصدر: نوفوستي

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