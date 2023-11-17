أردوغان يتهم إسرائيل بالتستر على امتلاكها أسلحة نووية

أجاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سؤال إن كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية؟ بنعم لكن تل أبيب لا تعترف بذلك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقد في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟ "نعم، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يجيبوا بنعم . لأنهم بارعون جدا في الكذب".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميخاي الياهو قد ذكر أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يمكن أن يكون واحدا من الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

ولاقى تصريح وزير التراث الإسرائيلي إدانات كبيرة.

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حيث دانته الخارجية الفلسطينية وحركة "حماس" التي اعتبرت أنها " تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة ورموزها ضد الشعب الفلسطيني، وتشكل خطرا على كل المنطقة والعالم".

المصدر: ريا نوفوستي