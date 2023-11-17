الحوثي: نقترح على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تبادل المعلومات بشأن تواجد السفن الإسرائيلية

اقترح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تبادل المعلومات بشأن تواجد السفن الإسرائيلية.

وقال الحوثي في تدوينة على منصة "X" يوم الجمعة، "من أجل نصرة أبناء غزة وفلسطين المظلومين ومن أجل تقليل الوقت والجهد في البحث عن السفن التابعة للكيان الغاصب وكونها تتعمد إغلاق أجهزة المناداة وأيضا تتعمد إخفاء هويتها ولا ترفع أعلام كيانها الإسرائيلي أمام سواحل اليمن، فإننا نقترح على الدول العربية المشاطئة في البحر الأحمر والتي تعتبر فلسطين قضيتها الأولى، التواصل بالبحرية اليمنية بتبادل المعلومات لأي تواجد لسفن المحتل".

وأضاف "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".

من أجل نصرة أبناء غزة و فلسطين المظلومين

ومن أجل تقليل الوقت والجهد في البحث عن السفن التابعة للكيان الغاصب

وكونها تتعمد إغلاق أجهزة المنادة وأيضا تتعمد إخفاء هويتها ولاترفع اعلام كيانها الاسرائيلي أمام سواحل اليمن



فإننا نقترح على الدول العربية المشاطئة في #البحر_الأحمر والتي… pic.twitter.com/diQumnftwA — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 17, 2023

وتوعد الحوثيون باستهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعلن المتحدث باسم الجماعة تنفيذ عملية هجومية بصواريخ بالستية على مواقع إسرائيلية مختلفة، مؤكدا استمرار هذه الضربات حتى يتوقف العدوان على غزة، على حد قوله.

جدير بالذكر أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار، قد صرح بأن لدى تل أبيب خططا لشن هجمات في اليمن.

وأفاد الميجر جنرال تومر بار بأن سلاح الجو باعتباره ذراعا استراتيجية لتل أبيب، جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط وفي كل ساحة مطلوبة وفي كل مكان، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

المصدر: RT