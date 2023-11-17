نتنياهو يدعو إلى تغيير في قطاع غزة على غرار اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية (فيديو)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تغيير ثقافي في قطاع غزة على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

وصرح ننتياهو خلال مقابلة مع برنامج "مورننغ إيديشن" على الإذاعة العامة الأمريكية "NPR" ردا على سؤال بشأن مستقبل القطاع، "شغفي لا حدود له.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل التي تقاتل هؤلاء الوحوش مجرد حماقة.. إنه شر محض لا بد من محاربته.. ولهذا السبب أتحدث إليكم بمثل هذا الشغف والاقتناع".

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وأضاف نتنياهو قائلا "بخصوص المستقبل لدينا هدفان رئيسيان هناك، الأول هو منع هذا التهديد من الظهور مرة أخرى وبالتالي نحن بحاجة إلى تجريد غزة من السلاح، والهدف الثاني الذي يتعين علينا القيام به هو القضاء على التطرف في غزة".

وتطرق في تصريحاته إلى ألمانيا واليابان حيث قال "ماذا تفعل عندما تهزم النظام النازي؟ حسنا تتأكد من أن ألمانيا لن تسلح نفسها مرة أخرى وتتأكد أيضا من إزالة النازية، نفس الشيء الذي فعلته في الانتصار على اليابان.. كما تعلم لقد حدث تغيير ثقافي في اليابان.. نحن بحاجة إلى تغيير ثقافي في أي إدارة مدنية في غزة تلتزم بمكافحة الإرهاب".

وبشأن الإدارة المدنية في القطاع، أفاد نتنياهو "حسنا، أولا وقبل كل شيء أي شخص لا يشارك أهداف حماس ولا تعليم الأطفال أنه يجب تدمير إسرائيل وهذا هو هدفهم في الحياة، أعني أن هذا ما تفعله السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إنها تعلم الأطفال الفلسطينيين أن إسرائيل يجب أن تُباد.. وكما تعلمون لقد مر ما يقرب من 40 يوما ولم تقم قيادة السلطة الفلسطينية بإدانة هذه الوحشية".

وأكد في السياق أن الجيش الإسرائيلي وجد الكثير من الأشياء في مستشفى الشفاء في القطاع، مجددا التأكيد على أن المستشفى تم الاستيلاء عليه من قبل حماس وأنه كان بداخله الكثير من القياديين والكثير من المقاتلين.

وأضاف أنهم فروا عندما اقتربت القوات الإسرائيلية من المستشفى، مضيفا أنه ولحسن الحظ لم يكن عليهم خوض معركة بالأسلحة النارية مع أي شخص.

وتابع قائلا "لكننا وجدنا أن هناك الكثير من الأسلحة.. الكثير.. وجدنا الكثير من الذخيرة.. ووجدنا قنابل.. وعثرنا في المستوى الثاني على مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس مع تشفير عسكري.. كما وجدنا نفقا في المجمع الطبي"، مردفا بالقول "إنه مركز قيادة إنه مجمع عسكري مخصص".

المصدر: إذاعة "npr" الأمريكية