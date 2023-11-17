"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، في شمال العراق.

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