"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية

تاريخ النشر:17.11.2023 | 08:02 GMT |
آخر تحديث:17.11.2023 | 08:06 GMT | أخبار العالم العربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، في شمال العراق.
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء بأن الرجل الذي اصطدم بسيارته بحاجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو كان قد نشر منشورا على موقع X ينتقد فيه إٍسرائيل قبل ساعات من الحادث.
بث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه "مساعدته" لمسن فلسطيني (79) عاما يدعى بشير حجي لإخراجه إلى "المنطقة الآمنة"، لتظهر بعد ذلك صور المسن قتيلا إثر إطلاق نار من الخلف.
قالت وكالة "بلومبرغ" إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع في قطاع غزة على حدودها.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
ضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية خاصة في أمريكا برسالة كتبها زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2002، مما عجل بصحيفة "غارديان" البريطانية لتحذف النص الكامل للرسالة من موقعها.
"كلها لنا.. من الفرات إلى العريش" .. هكذا كان شعار الحملة الإسرائيلية للعودة إلى مستوطنات قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والتي انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي داخل إسرائيل.
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار، إن لدى تل أبيب خططا لشن هجمات في اليمن.
أكد قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني لقائد القسام محمد الضيف أنه لن يُسمح للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها مشددا على العهد والميثاق والتزام إيماني وأخوي.
نشرت "كتائب القسام" يوم الخميس مقطع فيديو وثق عملية تفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي للمكان وتفجيره.
نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، تعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، على إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عدم التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل.
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال تومر بار، إن سلاح الجو باعتباره ذراعا استراتيجية لتل أبيب، جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط وفي كل ساحة مطلوبة وفي كل مكان.
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل من "جرائم حرب ضد الإنسانية" لا يمكن أن يصنف كدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن معاهدات السلام "ستصبح وثائق يجمعها الغبار".
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اقتحام الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشهد في محاولة لتحييد "زرقطة" هبط على سترة الرئيس.
أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء العد التنازلي لمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) في نسخته الثالثة، من الـ4 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل.
نشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقالا باللغة العبرية، بعنوان "ماذا بعد إسرائيل"، تحدثت فيه عن المرحلة التي تعقب انتهاء الحرب على قطاع غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من القطاع.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا، قال إنه تابع لحركة "حماس"، داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة الذي يقتحمه الجيش منذ الأربعاء الماضي.
انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو، وأكد أن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال.
في اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلقا على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن النظام القضائي الغربي، أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز.
نشرت وزارة الصحة المصرية صورا للطفل الفلسطيني عبدالله الذي ظهر في فيديو وطالب المصريين بالتدخل لعلاجه.
كتبت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمد في خضم الأزمة الأوكرانية، وذلك رغم كل الجهود التي بذلها الغرب وقالت إن الوقت قد حان لوقف الأوهام حول هزيمة روسيا.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.
نشر إعلام "سرايا القدس" الحربي مشاهد استهداف الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وقال إنها مشاهد من حمم الهاون التي قصفت بها المواقع العسكرية والآليات في محاور التقدم بقطاع غزة.
لدى مغادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ موقع القمة التي جمعته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، جرت بين الزعيمين محادثة قصيرة حول السيارات.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل لم تجد أدلة لوجود أنشطة لحركة حماس في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.
كشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، عن ظهور منتج روسي جديد في الأسواق المصرية بسعر مغر ومنافس.
رُبط التعرض للمبيدات الحشرية بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال البالغين في جميع أنحاء العالم، وفقا لمراجعة جديدة لـ 25 دراسة امتدت زهاء 50 عاما.
نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس"، رسالة تضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، بعدة لغات منها العبرية معربا عن تضامنه معهم.
أشادت وسائل إعلام إسرائيلية بما أسمته بطولة اللواء 14 الذي يشارك في المعارك الدائرة بقطاع غزة ضد حركة "حماس".
أعلنت "كتائب القسام" في الضفة الغربية، مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أظهرت مشاهد نشرتها قناة TVR مولدوفا التلفزيونية أن كلبة رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عضت يد رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، بعد اجتماع للرئيسيين في العاصمة المولدوفية كيشيناو.
أعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية أن مقاتليها دمروا مبنى تحصنت فيه قوات إسرائيلية وأسقطوهم بين قتيل وجريح.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في ميناء القطاع.
أعلن وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس، أن الجيش "احتل" الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهره" وانتقل إلى المرحلة التالية من العملية.
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، بيانا لتوضيح سبب منع مسافرين نيجيريين من دخول المملكة وإعادتهم إلى وجهاتهم الأولية.
ردت وزارة الخارجية الصينية بشكل حاد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، جدد فيه وصف نظيره الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور.
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر كوديليا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول السيناريوهات الممكنة لحكم غزة إذا انتصرت إسرائيل في حربها.
أعلن مسؤول بالجيش الإسرائيلي العثور على لقطات مصورة تعود لرهائن تحتجزهم حركة "حماس" بعد هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، موضحا أنها مخزنة على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء.
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس، وفق مصدرين تحدثا لموقع "مصراوي".
رحبت مصر والسعودية بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
تصدر وسم "#لن_نوقع"، منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.
أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن إعجابه بسيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ الذي زار سان فرانسيسكو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
انتقد سفير إسرائيل في واشنطن مايكل هيرزوغ، اقتراح ألمانيا بنقل قطاع غزة إلى سيطرة الأمم المتحدة بعد انتهاء النزاع هناك، وبرر ذلك بعدم وجود تجربة إيجابية لدى بلاده في هذا المجال.
أفادت القناة الإخبارية السورية فجر يوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
قالت وكالة "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مساء الخميس مدينة جنين شمال الضفة الغربية وأغلقت مداخلها كافة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن إن المباحثات كانت شاملة وعميقة.
عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهجئة كلمة خلال خطابه أمام منتدى "أبيك" في سان فرانسيسكو، وقال إنه لا يستطيع أن ينطق تلك الكلمة وأيضا لن يحاول حتى نطقها، وذلك في كلمته أمام الحضور.
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأن الولايات المتحدة تعارض الغارات الجوية الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة وتشعر بالقلق إزاء الغارات على المستشفى الأردني.
تشير دراسة جديدة إلى أن 1.3 مليون شخص يموتون كل عام بسبب السرطانات الناجمة عن تدخين التبغ في سبع دول.
وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده لاكتساح مضيفه جيبوتي بسداسية دون رد لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
أكدت الرئاسة التركية عدم استغرابها لجهود رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين في مهاجمة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لصرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبانها
يعد الجهاز المناعي في الأساس أداة للمساعدة في منع العدوى أو الحد منها، حيث يطلق أجساما مضادة لمهاجمة الجراثيم التي تسبب الأمراض.
قالت الدبلوماسية الأمريكية السابقة مولي أونيل، إن السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت أظهرت قدرة بارعة في عرض موقفها المناهض للحرب، وهي تتمتع بشعبية شخصية كبيرة.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمصابين.
قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي إنه لم يعد أمام زيلينسكي سوى طريق واحد فقط هو طلب السلام والمفاوضات مع روسيا.
منذ بداية الحرب في غزة، نقل الإسرائيليون المستشفيات بسرعة إلى خانة الأهداف العسكرية وإلى ساحات قتال واقتحامات، والحجة اتهامات مصدقة من واشنطن بأنها قد تكون "مخابئ عسكرية".
قالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن التقييم الأمريكي الذي توصل إلى وجود مقاتلين من حماس داخل مستشفى الشفاء في غزة، "استند جزئيا إلى اتصالات تم اعتراضها لمقاتلين داخل المجمع".
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، مساء الخميس، إنهم قريبون من تدمير المنظومة العسكرية لحماس في شمال قطاع غزة.
ذكر تقرير صادر عن مجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مطالبة بتهديد مصر، إذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات.
بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام، يقدم الخبراء 5 نصائح لمن يريد الإقلاع عن التدخين بشكل دائم.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وما قالته عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والأوضاع هناك.
يبدو أن القصر الجديد لكريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في موطنه بمدينة لشبونة البرتغالية، بات يثير شكاوى السكان المجاورين بسبب أعمال البناء الطويلة.
طلب محمد صلاح من جماهير بلاده العودة لمساندة المنتخب المصري وذلك بعد فوز "الفراعنة" على جيبوتي 6-0 لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
قال الخبير الأمريكي بول كريغ روبرتس، إن الولايات المتحدة ستحاول إيذاء روسيا عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمساعدة الإرهابيين وذلك بعد الفشل في أوكرانيا.
اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إرهابي" مثل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير وحدات قوات نظام كييف على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
نجا النجم المصري محمد صلاح من التعرض الإصابة خطيرة خلال لقاء منتخب بلاده أمام ضيفه جيبوتي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان بانكين وإيغور ياكونين حول رفض روسيا، رغم المخاطر على جنودها، الاقتداء بأساليب إسرائيل الإرهابية.
نفى مسؤول إيراني لوكالة "يونيوز" الإيرانية ما تداولته وسائل إعلامية حول ما جرى في لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات مرعبة من أحد الشواطئ بمنطقة لا بوكيليا في كولومبيا تظهر لحظة ضربة صاعقة برق قتلت امرأة عند الشاطئ في آن واحد..
أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد لديه أي مواد جديدة للنشر لإثبات وجود بنية تحتية تابعة لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، الذي يقتحمه الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء.
أفادت مجلة Time الأمريكية بأن حلفاء كييف حذروا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من موقف أوكرانيا الخاسر وأن الوقت ليس من صالحه.
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.
دانت مصر مساء اليوم الأربعاء "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
عبر الأسطورة السورية عمر السومة، عن سعادته الكبيرة بـ"العودة" إلى مدينة جدة مرة أخرى، بعد سنوات قضاها داخل أسوار النادي الأهلي السعودي.
أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث لـ RT بدور مصر في الجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في غزة.
أعرب قراء مجلة نيوزويك الأمريكية عن غضبهم من تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن لدى روسيا "خطة" لتحويل الانتباه عن أوكرانيا من خلال النزاعات في الشرق الأوسط والبلقان.
قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، توني شافير، إن الجيش الروسي شنّ هجوما على كامل حدود الجبهة، وذلك بعد الفشل الذي لا يمكن إنكاره والذي مني به هجوم كييف المضاد.
رأت وسائل إعلام دولية في مداهمة الجيش الإسرائيلي الأخيرة لمستشفى الشفاء الأكبر في غزة، بمثابة اللمسات الأخيرة لما يرون أنه استيلاء على القسم الشمالي من القطاع.
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحاجة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو "تشويه للمفاهيم".
عبر وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، عن "قلقهم العميق" لسقوط مدنيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، ودعوا إلى "هدنة فورية وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات".
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القمة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأربعاء في كاليفورنيا، كانت "بناءة ومثمرة"، مكررا مع ذلك أنه لا يزال يعتبر شي "ديكتاتورا".
تعكس الأحداث الدموية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، محاولات إسرائيل فرض قواعد تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية. علاوة على الدفع بالسكان إلى الجنوب، تدفع بالمرضى أيضا.
أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الأربعاء بيانا تفت فيه تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما.
نشر موقع "واللا" العبري مساء يوم السبت مقالا علق من خلاله على الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة عقب نشرها فيديو صادما لجثث ملقاة على قارعة الطريق في غزة.
فيما يعلن الجيش الإسرائيلي أنه ماض في تحقيق أهدافه في غزة كما يقول، تبرز طبيعة المعركة كعامل حاسم في تحديد قدرة تل أبيب على تحقيق أهدافها.
نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان أن يكون لإيران أي يد في الهجوم بمسيرة الذي استهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، أن نادي ريال مدريد تراجع بشكل مفاجئ عن ضم هدفه الأول في السنوات القليلة الماضية، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاستعداد لمعركة طويلة "إذا أرادت إسرائيل ذلك، مشيرا إلى أن "المقاومة الفلسطينية تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات".
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم، مقتل اثنين من عناصره في العمليات العسكرية الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني على خط المواجهة بات أكثر تعقيدا مما توقعه الحلف، منوها بأن الجيش الروسي بدأ العملية الهجومية من جهته.
رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، يوم الخميس، الدعوى التي قدمها نادي بيراميدز ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الماضي.
أعربت الأمم المتحدة عن أسفها بشأن موقف إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن الدولي حول فترات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
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