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"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية

أخبار العالم العربي

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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، في شمال العراق.

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