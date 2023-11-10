"المقاومة الإسلامية" بالعراق تنشر مشاهد استهداف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأمريكيتين

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق فيديوهين منفصلين يوثقان إطلاق طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأمريكيتين في شمال وغرب البلاد بوم الخميس.

وقد أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء يوم الخميس "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد"، غربي البلاد، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

كما أصدرت "المقاومة الإسلامية" في العراق بيانا قالت فيه: "استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وسبق أن أفاد مراسل RT في العراق بأن مسيرتين مفخختين استهدفتا قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في مطار حرير بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT