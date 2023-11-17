بالفيديو.. "كتائب المجاهدين" الفلسطينية تقصف نيرعوز ومفتاحيم برشقة صاروخية

نشرت "كتائب المجاهدين" الفلسطينية، مساء اليوم، مشاهد لقصف "نيرعوز" و"مفتاحيم" الإسرائيليتين برشقة صاروخية.

وأكدت "كتائب المجاهدين" الفلسطينية في لقطات تم نشرها أنها "قصفت نيرعوز ومفتاحيم برشقة صاروخية دقيقة".

هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض في قطاع غزة، في ظل تواجد سكانها بمراكز إيواء مع القليل من الغذاء والمياه النظيفة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

كما جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، التأكيد على رفض الفلسطينيين القاطع لسياسة التهجير من قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، مشددا على أهمية التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

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المصدر: RT