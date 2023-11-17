ردا على إطلاق قذائف من لبنان.. طائرات ومروحيات إسرائيلية تغير على بنى تحتية ومواقع لحزب الله (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بالرد على عمليات إطلاق القذائف من لبنان نحو إسرائيل، بغارات جوية على بنى تحتية ومواقع عسكرية لحزب الله.

وأفاد الجيش بأنه طائراته ومروحياته الحربية أغارت على أهداف داخل لبنان ردا على قيام حزب الله بإطلاق قذائف نحو إسرائيل.

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وأوضح أن من بين الأهداف التي قصفها بنى تحتية ومواقع ومقرات قيادة ومواقف عسكرية عمل منها الحزب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم في وقت سابق اليوم رصد إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع عسكري اسرائيلي في منطقة جبل روس (هار دوف) دون وقوع إصابات، مؤكدا أنه تمت مهاجمة مصادر الإطلاق والمنصة التي أطلقت منها القذائف.

ونشر الجيش مقطع فيديو على مختلف منصاته وموقعه الرسمي قال إنه يوثق للغارات التي نفذها في لبنان.

כמו כן, מוקדם יותר היום זוהה שיגור משטח לבנון לעבר מוצב צה"ל במרחב הר דב, שנפל בשטח פתוח, אין נפגעים.



כוחות צה"ל תקפו בתגובה את מקור הירי ואת המשגר ממנו בוצע השיגור — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 17, 2023

والجمعة، أفادت مراسلة RT في لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على منزل مأهول على الطريق العام بين مجدل زون والمنصوري جنوب لبنان، مؤكدة أن الغارة الإسرائيلية لم توقع إصابات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT