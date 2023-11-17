 
مباشر

مراسلنا: مقتل مدير مستشفى الوفاء في قطاع غزة وإصابة أطباء آخرين بقصف إسرائيلي

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل مدير مستشفى الوفاء في قطاع غزة وإصابة أطباء آخرين بقصف إسرائيلي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfu0

أفاد مراسل RT بمقتل مدير "مستشفى الوفاء للمسنين" في منطقة الزهراء بقطاع غزة، الطبيب مدحت محيسن وإصابة أطباء آخرين بعد قصف إسرائيلي تعرض له المستشفى.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه من بين الضحايا 5 آلاف طفل، وأن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
"طريق مستقيم نحو الكارثة".. الصحة العالمية تعلق على إنشاء "منطقة آمنة" في قطاع غزة

كما لفت إلى أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع.

وكان المكتب الإعلامي قد نشر بيانا كشف من خلاله "أكاذيب إسرائيل" بخصوص مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أنها قفزة في الهواء لتبرير حرب الإبادة ضد غزة ومستشفياتها.

وجاء في البيان: "من جديد يطل علينا جيش الاحتلال الإسرائيلي كما في كل مرة بسيناريوهات كاذبة وروايات مفبركة ومعلومات مضروبة ضد المستشفيات وهذه المرة ضد مجمع الشفاء الطبي، حيث تأتي تلك السيناريوهات الغبية ضمن حملة التحريض والتضليل المتواصلة التي يُروجها منذ سنوات طويلة ويعرضها على الرأي العام على أنها حقائق، بهدف تبرير حرب الإبادة الجماعية وجرائمه المتواصلة التي يرتكبها ضد المستشفيات وضد الآمنين والأبرياء والأطفال والنساء وضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة فاشلة للهروب من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية قادمة".

وأكد المكتب أن "جميع المستشفيات لا تقدم سوى خدمة الاستشفاء للمرضى والجرحى، وأن مزاعم إسرائيل بخصوص وجود مراكز تحكم وقيادة للفصائل الفلسطينية أو أسلحة هي مجرد قفزة في الهواء وأكاذيب زائفة لا تنطلي على أحد".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا