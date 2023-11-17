صحيفة "خط حزب الله" الإيرانية تعلق على ما نشرته "رويترز" عن اللقاء العاصف بين هنية وخامنئي

نفت صحيفة "خط حزب الله" التابعة لمكتب المرشد الإيراني ما ورد في تقرير لوكالة "رويترز" حول تفاصيل اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي.

وبعد تكذيبه من حركة "حماس"، نفت صحيفة "خط حزب الله" هي الأخرى، الخبر الذي نشرته وكالة أنباء "رويترز" حول تفاصيل اللقاء الأخير لخامنئي وهنية، مؤكدة أن تقرير الوكالة "كذب بالمطلق".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن "ثلاثة مسؤولين كبار" أن "الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها".

وأضاف المسؤولون، حسب "رويترز"، أن خامنئي قال لإسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة حماس، لكن دون التدخل بشكل مباشر".

هذا وأصدرت حركة "حماس"، في وقت سابق، بيانا نفت فيه تقرير وكالة "رويترز"، كما نفى مسؤول إيراني لوكالة "يونيوز" الإيرانية ما تداولته وسائل إعلامية حول اللقاء.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة. فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض في قطاع غزة، في ظل تواجد سكانها بمراكز إيواء مع القليل من الغذاء والمياه النظيفة بسبب الهجمات الإسرائيلية.

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المصدر: RT