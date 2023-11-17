المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مصممون على التقدم في جنوب قطاع غزة وأي مكان توجد فيه حماس

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في تصريح مساء يوم الجمعة، أنهم مصممون على التقدم في جنوب قطاع غزة وأي مكان توجد فيه حماس.

وصرح دانييل هاغاري بأن الحرب في غزة تجري في منطقة مأهولة تتطلب وقتا، مشددا على أنهم سيواصلون عملياتهم.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي سيعمق عملياته في مستشفى الشفاء للوصول إلى الأنفاق وجمع أي معلومات عن الرهائن حتى العثور عليهم.

وأشار في تصريحاته إلى أن الجيش أبلغ عائلات 372 عسكريا بمقتل أبنائهم منذ 7 أكتوبر.

وبخصوص إدخال الوقود إلى غزة، ذكر هاغاري أن المجلس الوزاري وافق على ذلك من أجل المنظمات الدولية.

المصدر: RT