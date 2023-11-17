دعوة خطيب المسجد الحرام لأهل فلسطين تتصدر مواقع التواصل

تصدرت خطبة خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الجمعة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الفلسطينيين "للصبر والثبات والاستبشار بالنصر القريب".

وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بالدعاء لأهل فلسطين، والأخذ بأسباب النصر المبين ليتحقق الظفر والتمكين، داعيا الأشقاء في فلسطين بقوله: "صبرا صبرا، وثباتا ثباتا، وكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، ألا إن نصر الله قريب".

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د. #عبدالرحمن_السديس: يا إخواننا في #فلسطين صبرا صبرا وثباتا ثباتا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار ألا إن نصر الله قريب #يوم_Iلجمعه#غزة#جمعة_مباركةpic.twitter.com/ox20fo5Mf3 — Faisal 🇸🇦 (@FaisalmAL0taibi) November 17, 2023

دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس لاخواننا في غزة pic.twitter.com/MUgdDkOvoc — Naif⚔🇸🇦 (@naif915) November 17, 2023

صبرا وثباتا ثباتا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، وإن جندنا لهم الغالبون، ألا إن نصر الله قريب 🌿 #يوم_Iلجمعة#عبدالرحمن_السديسpic.twitter.com/zfgHaEjBUO — عثمان الناجم (@Othman_alN) November 17, 2023

تلاوة أمام الحرم معالي الشيخ أ.د.#عبدالرحمن_السديس من صلاة #الجمعة 3 جمادى الأولى 1445هـ. 17 نوفمبر pic.twitter.com/BhnE7oPUfq — د عبدالهادي الشهري 🇸🇦 (@Alshehri_dr1) November 17, 2023

المصدر: RT