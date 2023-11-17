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دعوة خطيب المسجد الحرام لأهل فلسطين تتصدر مواقع التواصل

مجتمع

دعوة خطيب المسجد الحرام لأهل فلسطين تتصدر مواقع التواصل
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تصدرت خطبة خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الجمعة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الفلسطينيين "للصبر والثبات والاستبشار بالنصر القريب".

وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بالدعاء لأهل فلسطين، والأخذ بأسباب النصر المبين ليتحقق الظفر والتمكين، داعيا الأشقاء في فلسطين بقوله: "صبرا صبرا، وثباتا ثباتا، وكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، ألا إن نصر الله قريب".

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المصدر: RT

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