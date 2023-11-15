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مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)

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مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)
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وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار العريش المصري تحمل 35 طنا من المواد الغذائية والإيوائية، سيتم نقلها برا عبر رفح إلى قطاع ‎غزة.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم  متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر تمهيدا لنقل حمولتها برا إلى قطاع غزة.

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وأفاد مصدر في الديوان الملكي السعودي بحديث لمراسل RT، بأن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" سيسيّر أول سفينة في جسر بحري سعودي إلى غزة في غضون يومين.

مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)

مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)
مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)

مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)

المصدر: RT

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