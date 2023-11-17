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الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق لـ "حماس" داخل مجمع "الشفاء" الطبي (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق لـ
AFP Satellite image ©2023 Maxar Technologies
صورة لمجمع "الشفاء" الطبي في غزة من قمر "ماكسار" الاصناعي
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا، قال إنه تابع لحركة "حماس"، داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة الذي يقتحمه الجيش منذ الأربعاء الماضي.

ونشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس مقطع فيديو لمدخل النفق.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" باستخدام مستشفيات أخرى للأغراض العسكرية.

ونشر صورا لنفق، قال إنه "نفق جديد" تم اكتشافه تحت مستشفى الرنتيسي. كما نشر صورة لكمية من الأسلحة والذخيرة، التي تم اكتشافها داخل مستشفى القدس.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

ونفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ "الأكاذيب" و"الدعاية".

المصدر: RT

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