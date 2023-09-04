رئيس وزراء باكستان: المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان وصلت إلى "طالبان باكستان"

صرح رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكر، بأن المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها القوات عند انسحابها من أفغانستان، وقعت بأيدي المتطرفين ووصلت حركة "طالبان باكستان".

وقال رئيس الوزراء إن تلك المعدات أصبحت الآن تمثل تحديا جديدا لإسلام آباد، لأنها عززت القدرات القتالية لـ "طالبان باكستان".

وقد كثفت حركة "طالبان باكستان" الحليفة لحركة "طالبان أفغانستان" هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.

وسيطرت حركة "طالبان أفغانستان" في منتصف أغسطس 2021، على زمام الأمور في البلاد، بينما كانت القوات الأمريكية وقوات "الناتو" في الأسابيع الأخيرة من انسحابها الفوضوي من البلاد بعد 20 عاما من الحرب.

وانهارت القوات الأفغانية المدعومة والمدربة من قبل الولايات المتحدة، أمام قوات حركة "طالبان" التي سيطرت على البلاد.

ويشار إلى أن بايدن أعلن في 14 أبريل 2021، أنه اتخذ قراره بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارج البلاد في التاريخ الأمريكي.

بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب في أكتوبر 2001. وفي ذروة العملية في 2010-2013، تجاوز عدد القوات الغربية في أفغانستان 150 ألف شخص.

وبدأت عملية انسحاب القوات الأمريكية في مايو 2021. وتم سحب الوحدات القتالية الرئيسية للولايات المتحدة والناتو من هناك في عام 2014.

المصدر: RT + أ ب