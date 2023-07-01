طالبان: تصريحات بايدن بشأن عدم وجود القاعدة في أفغانستان إقرار بالواقع

اعتبرت حكومة طالبان اليوم السبت، أن التصريح المرتجل للرئيس الأمريكي جو بايدن، حول عدم وجود القاعدة في أفغانستان "إقرارا بالواقع".

وكان بايدن بصدد إنهاء مؤتمر صحفي الجمعة، بشأن وقف المحكمة العليا الأمريكية لبرنامجه لتخفيف ديون الطلاب، عندما سئل عما إذا كان يعترف بارتكاب أخطاء خلال الانسحاب من أفغانستان عام 2021.

إقرأ المزيد

وردّ بايدن قائلا: "لا، لا.. كل الأدلة تشير إلى ذلك"، وفق ما أورد البيت الأبيض في نسخة مكتوبة لتصريحاته.

وأضاف "هل تتذكرون ما قلته عن أفغانستان؟ قلت إن القاعدة لن تنشط هناك.. قلت إننا سنحصل على مساعدة من طالبان.. ماذا يحدث الآن؟ ما الذي يحدث؟ اقرأوا ما تكتبه صحافتكم.. كنت على حق".

وجاء السؤال الصحفي الموجه لبايدن على خلفية تقرير صدر الجمعة، حيث ورد فيه أن المسؤولين الأمريكيين واجهوا مشاكل أثناء عمليات الإجلاء الجماعية من أفغانستان عام 2021، بسبب الافتقار لقرارات واضحة وغياب إدارة مركزية للأزمة والتصريحات العامة المربكة.

وعلقت وزارة الخارجية الأفغانية السبت، على تصريحات بايدن، في بيان بالقول "نعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن عدم وجود جماعات مسلحة في أفغانستان إقرارا بالواقع".

وأضافت أن ذلك "يدحض التقرير الأخير لفريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي يزعم وجود ونشاط أكثر من عشرين جماعة مسلحة في أفغانستان".

وتحدث تقرير للأمم المتحدة في مايو عن مؤشرات حول إعادة جماعات مسلحة مثل القاعدة، ترسيخ حضورها في أفغانستان، حيث أورد أن "الصلة بين طالبان وكل من القاعدة وحركة طالبان باكستان لا تزال قوية".

وتابع التقرير أن عددا من الجماعات الإرهابي "يتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة في ظل سلطات طالبان القائمة بحكم الأمر الواقع.. إنها تستفيد من ذلك بشكل جيد، وخطر الإرهاب يتصاعد في كل من أفغانستان والمنطقة".

وتشدّد سلطات طالبان على أنها لا تسمح لجماعات مسلحة، تتآمر ضد دول أخرى باستخدام أراضي أفغانستان، كما تنكر وجود القاعدة.

ولم تعترف طالبان بمقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في وسط كابل العام الماضي، حيث تقول إن التحقيقات حول ما حصل مستمرة.

المصدر: أ ف ب