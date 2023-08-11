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رئيس البرازيل يدعو الولايات المتحدة للاستثمار في بلاده "بدلا من الحرب"

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رئيس البرازيل يدعو الولايات المتحدة للاستثمار في بلاده
AP Eraldo Peres
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دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الولايات المتحدة إلى الاستثمار في البرازيل، مشيرا إلى أن واشنطن "كانت تفكر في الحرب فقط" خلال السنوات الأخيرة، حسب قوله.

وقال لولا دا سيلفا، يوم الجمعة، إن "الكثيرين يريدون الاستثمار في البرازيل. وأحس برغبة أوروبا في التوجه إلى أمريكا اللاتينية. وسيكون علينا أن نصل إلى هناك من خلال بيع مشاريعنا".

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وأضاف الرئيس البرازيلي أنه يعتزم أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن يقول له إن "الولايات المتحدة كانت تفكر في الحرب فقط خلال سنوات طويلة، وليس في الاستثمارات في البرازيل".

وجاءت تصريحات لولا دا سيلفا خلال تقديم البرنامج الجديد لتسريع التنمية، والذي يمثل خطة استثمارية بنحو 343 مليار دولار حتى عام 2027. وفي إطار البرنامج سيتم تخصيص الموارد للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي

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