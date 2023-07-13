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ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين

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ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين
Gettyimages.ru
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كشفت ألمانيا عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا" وذلك مع اعتماد مجلس الوزراء وثيقة تهدف الى إعادة تحديد العلاقات مع بكين.

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وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس في تغريدة "هدفنا ليس فصل الصين لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج في المستقبل".

وعرض المستشار الألماني الاستراتيجية الجديدة قائلا إنها تأتي ردا على "الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".

المصدر: RT+ أ ف ب

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