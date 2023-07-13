ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين

كشفت ألمانيا عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا" وذلك مع اعتماد مجلس الوزراء وثيقة تهدف الى إعادة تحديد العلاقات مع بكين.

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وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس في تغريدة "هدفنا ليس فصل الصين لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج في المستقبل".

وعرض المستشار الألماني الاستراتيجية الجديدة قائلا إنها تأتي ردا على "الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".

Wir arbeiten mit #China weiter zusammen, auch wirtschaftlich oder beim Klimaschutz - die #ChinaStrategie gibt unseren Beziehungen einen neuen Rahmen. Kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb sprechen wir dabei immer an. #Kabinett — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 13, 2023

المصدر: RT+ أ ف ب