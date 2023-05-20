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الحرس الثوري يتحدث عن "تعهد عراقي" بنزع سلاح الجماعات الإرهابية وطردها

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الحرس الثوري يتحدث عن
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الحرس الثوري الإيراني
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قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور إن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الإرهابية وطردها من بلادها.

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وإذ أشار باكبور إلى تحركات بعض الجماعات في الحدود الغربية لإيران، قال إنه "تم في هذا الشأن الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بنزع سلاح الإرهابيين وطردها من العراق"، مضيفا: "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها الفرصة، وإذا لم يحدث شيء فإن ضربات الحرس الثوري ستستمر".

وعن مدة الفرصة التي أعطاها الحرس الثوري للعراق، قال باكبور إن "الحكومة العراقية أعطيت فرصة محددة وهي تعرفها".

وحول الوضع الأمني ​​على الحدود، قال العميد باكبور إنه "لحسن الحظ، هناك أمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية، وليس لدينا أي مشاكل".

وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن "الحرس الثوري استهدف العام الماضي بالصواريخ مقار عدد من الجماعات الإرهابية الانفصالية في شمال العراق".

المصدر: تسنيم

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