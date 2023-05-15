العالم في انتظار تدمير الولايات المتحدة لأسلحتها الكيميائية

لقد تم تدمير 99% من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تؤجل نزع سلاحها الكيميائي.

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صرح بذلك رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، اليوم الاثنين خلال الدورة الخامسة لمؤتمر مراجعة عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي، 15-19 مايو، حيث تابع: "منذ إنشائها، حققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW نجاحا باهرا، فقد تم تدمير 99% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية بطريقة يمكن التحقق منها. كذلك تم تدمير المصانع الكيميائية، وتم تفكيك إنتاج هذه الأسلحة".

إلا أن ليسوغورسكي أشار، في الوقت نفسه، إلى أن الولايات المتحدة "لا زالت تؤجل نزع سلاحها الكيميائي داخل البلاد". وشدد رئيس الوفد الروسي على "دعوة الولايات المتحدة إلى استكمال تدمير ما تبقى من ترسانتها الكيميائية في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده لاستكمال تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي لا تزال تمتلك ترسانة ضخمة من تلك الأسلحة. وقد دمرت روسيا ترسانتها بالكامل في 27 سبتمبر 2017.

المصدر: نوفوستي