المحامي هونيغ: يمكن تكبيل يدي ترامب بالأصفاد عند مثوله أمام المحكمة

صرح المحامي إيلي هونيغ، بأن إجراءات المثول أمام المحكمة بعد توجيه التهم تتضمن تكبيل اليدين، لكن من المرجح أن يتجنب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الإجراء الأسبوع المقبل.

ووفقا له، ينبغي أيضا التقاط صور جنائية لترامب وأخذ بصمات أصابعه، ويمكن تقديم المتهم إلى المحكمة من خلال المدخل الرئيسي، وفي هذه الحالة سيتعين على السياسي أن يمر من أمام الصحفيين، الخيارات الأخرى هي مرآب خدمة أو مدخل طوارئ حيث لا يسمح لموظفي وسائل الإعلام بالدخول.

وأضاف، بعد توجيه التهم، يجب سؤال ترامب ما إذا كان يقر بالذنب، بعد ذلك، سيتمكن ترامب من مغادرة المحكمة. ربما سيحدد القاضي موعدا للجلسة التالية.

ولا يستبعد هونيغ أن يتم تعديل هذا الأمر بناء على طلب جهاز المخابرات الأمريكي، المسؤول عن أمن كبار مسؤولي الدولة والرؤساء السابقين.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، يوم الخميس، إنه اتصل بمحامي ترامب لتأمين مثوله أمام المحكمة فيما يتعلق بالمرافعة المقبلة.

المصدر: تاس