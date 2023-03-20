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بوليتيكو: توجيه التهم لترامب قد يحدث مساء الاثنين 20 مارس

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بوليتيكو: توجيه التهم لترامب قد يحدث مساء الاثنين 20 مارس
Legion-Media
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أفادت بوليتيكو بأن توجيه اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتلاعب بوثائق مالية لـ "شركة ترامب" قد يحدث مساء الاثنين أو الأربعاء.

في وقت سابق ، ذكرت سي إن إن، نقلا عن مصادر، أن توجيه التهم قد يتم يوم الثلاثاء. في حين لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد تلقى إشعارا رسميا بالمثول أمام هيئة المحلفين الموسعة في نيويورك، المكلفة بالنظر في هذه القضية.

وتشير القناة إلى أن هيئة المحلفين الموسعة إذا أوصت بتوجيه التهم، فستكون هذه هي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

قبل ذلك، تم النظر في اتهامات ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون مرة واحدة فقط، في قضية فضيحة ووترغيت. ولكنه حصل على عفو من خليفته الرئيس جيرالد فورد.

يوم السبت ، أكد ترامب عبر شبكة تروث الاجتماعية إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله يوم الثلاثاء ودعا أنصاره إلى الخروج للاحتجاج.

المصدر: تاس

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