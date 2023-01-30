"بوليتيكو": كييف تعتزم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين وسط شكوك تراود بروكسل

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن بلاده تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون العامين المقبلين، لكن أحدا في بروكسل لا يرى ذلك أمرا واقعيا، حسب صحيفة "بوليتيكو".

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وفي تقرير لها اليوم الاثنين، نقلت "بوليتيكو" عن شميغال قوله: "لدينا خطة طموحة للغاية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون العامين المقبلين. ولذا نأمل بأن تعقد مفاوضات أولية هذا العام".

وحسب الصحيفة، فإن موضوع عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون أحد الملفات الرئيسية في قمة الاتحاد الأوروبي - أوكرانيا، التي ستعقد في 3 فبراير المقبل.

وأعرب شميغال عن أمله بأن تتمكن أوكرانيا في ذلك الاجتماع من تحقيق "قفزة كبيرة إلى الأمام"، لا سيما في مجالات محددة مثل تعليق الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية لمدة عام آخر، وإدراج أوكرانيا في منطقة خدمة التجوال في الاتحاد الأوروبي وغير ذلك.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه "لا أحد في الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا أمرا واقعيا"، وأوردت تصريح مسؤول أوروبي رفيع المستوى بأن "التوقعات في كييف عالية للغاية، لكن من الضروري استيفاء جميع الشروط التي حددتها المفوضية الأوروبية".

ويدعم الحلفاء المقربون لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ودول البلطيق، بقوة تطلعات كييف إلى العضوية في التكتل، بينما لا يزال كثيرون في صفوف "الحرس القديم" في الاتحاد الأوروبي أكثر حذرا، حيث يمكن لأوكرانيا، كقوة زراعية عظمى عالميا، أن تضعف سلطتهم وامتيازاتها. كما يخشى كثيرون أن تصبح كييف عبئا مفرطا على ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في 28 فبراير من العام الماضي على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد في قمتهم ببروكسل في 23 يونيو على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للانضمام إلى التكتل.

المصدر: "بوليتيكو"