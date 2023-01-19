زيلينسكي يأمل بإطلاق المفاوضات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي هذا العام

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا ستبدأ هذا العام.

وقال زيلينسكي في أعقاب لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف، يوم الخميس: "أطلعت الرئيس على القرارات التي اتخذتها أوكرانيا، والتقدم الذي أحرزناه، وأشرت إلى أننا يجب أن نتوصل إلى بدء المفاوضات هذا العام".

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وأضاف: "هذا هو هدفنا عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وكل المقدمات لذلك متوفرة. لدينا رغبة كبيرة ونحن نمضي قدما إلى الأمام".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن أوكرانيا تعول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون سنتين من إنطلاق المفاوضات مع بروكسل.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا في يونيو الماضي صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد.

المصدر: تاس