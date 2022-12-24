الولايات المتحدة.. إلغاء آلاف رحلات الطيران عشية أعياد الميلاد بسبب العواصف الثلجية (صور + فيديو)

تم إلغاء آلاف الرحلات في مطارات الولايات المتحدة، عشية أعياد الميلاد الكاثوليكية، بسبب العواصف الثلجية التي ضربت البلاد هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة Associated Press، فإن أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، حيث تسببت العواصف الثلجية والرياح القوية، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1 مليون منزل وشركة أمريكية يومي الجمعة والسبت.

وأشارت شركة الطيران FlightAware، إلى أنه تم إلغاء 5700 رحلة في مطارات الولايات المتحدة. وفي كندا، ألغت شركة الطيران الوطنية WestJet جميع الرحلات الجوية في مطار تورونتو الدولي، في المجموع، تم إلغاء أكثر من 30% من رحلات المطار، يوم الجمعة.

كما تسببت العواصف الثلجية في وفاة العشرات من جراء الحوادث في الولايات المتحدة، ففي ولاية أوهايو وحدها توفي شخصان، إثر اصطدام قرابة الـ 50 سيارة على الطريق السريع، وفي ولاية ميسوري، فقد سائق السيطرة، وانزلقت سيارته في جدول، وتوفي 3 أشخاص آخرون في ولاية كانساس، بسبب العواصف التي أدت لتجمد الطرق، ما دفع السلطات الأمريكية لإغلاق العديد من الطرق الرئيسية في أرجاء البلاد، للحفاظ على السلامة العامة.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أنه لم يسبق أن ضربت عاصفة بهذا الحجم الولايات المتحدة، فهي تمتد على طول الحدود مع المكسيك، من البحيرات العظمى بالقرب من كندا وصولا إلى ريو غراندي جنوبي البرازيل.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير عن معدلها السنوي الطبيعي، في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية قد تجلب رياحا شديدة البرودة خلا عطلة نهاية الأسبوع إلى معظم مدن وسط وشرق الولايات المتحدة، وأن التواجد في الهواء الطلق خلال هذه الفترة يمكن أن يشكل خطرا على الحياة.

المصدر: إنترفاكس