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قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية

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قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik
آثار قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية (صورة أرشيفية)
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صرح حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن القوات الأوكرانية قصفت اليوم الثلاثاء مدينة شيبيكينو في هذه المقاطعة الحدودية، ما تسبب في إصابة شخص على الأقل وانقطاع جزئي للكهرباء.

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في هذه اللحظات، تتعرض مدينة شيبكينو للقصف. وفقا للبيانات الأولية، فإن رجلا أصيب بكسور في عظام الساعد، ونقل إلى المستشفى الإقليمي وهو بحالة متوسطة الخطورة".

وتابع: ونتيجة القصف انقطع التيار الكهربائي، حيث أصبح ثلث سكان المدينة تقريبا بلا كهرباء".

وأضاف أن القذائف الأوكرانية أصابت مستودعات بالمنطقة الصناعية للمدينة.

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ويوم الأحد لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون في مدينة بيلغورود نتيجة قصف صاروخي أوكراني استهدف المدينة وضواحيها، فيما أصيب شخصان آخران جراء قصف قوات كييف لقرية كراسنايا ياروغا الحدودية في اليوم نفسه.

المصدر: RT

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