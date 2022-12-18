جرحى جراء قصف أوكراني على مدينة بيلغورود وضواحيها

أصيب 4 أشخاص في مدينة بيلغورود الروسية، نتيجة قصف صاروخي أوكراني استهدف المدينة وضواحيها ظهر اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لـ 9 صواريخ أوكرانية في سماء مدينة بيلغورود وضواحيها، قرابة الساعة 13:00 "بتوقيت موسكو".

كما أفاد محافظ بلغوورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عبر "تليغرام"، بأن الدفاعات الجوية تصدت للهجمة الصاروخية التي تعرضت لها المدينة وضواحيها، وتسببت في تحطم زجاج النوافد في عدد من المنازل، وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة بين متوسطة وخطيرة، تم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

المصدر: نوفوستي