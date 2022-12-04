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وفد إيراني في موسكو يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

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وفد إيراني في موسكو يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
Legion-Media
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وصل إلى موسكو اليوم الأحد وفد برلماني إيراني للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سيعقد يوم غد الاثنين.

واستقبل الوفد في مطار شيريميتيفو، رئيس لجنة الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف.

ووفقا لبيان مجلس الدوما، يترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية، وحيد جلال زاده، وسيجري عددا من اللقاءات مع نظرائه الروس على هامش القمة.

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وأضاف البيان، أن بيسكاريف أجرى محادثة قصيرة مع، وحيد جلال زاده، في المطار فور وصوله، ناقشا خلالها إمكانية رفع التفاعل بين برلماني البلدين على مستوى اللجان والهيئات.

 

المصدر: نوفوستي

 

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