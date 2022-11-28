روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير السيارات

صرح رئيس الاتحاد الإيراني لمنتجي قطع غيار السيارات، محمد رضا نجفي مانيش، بأن إيران وقعت مذكرة تفاهم مع روسيا لتصدير سيارات مصنوعة في إيران إلى السوق الروسية بقيمة 300 مليون دولار.

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وقال رئيس الاتحاد الإيراني لمنتجي قطع غيار السيارات: "تم توقيع مذكرة بشأن تصدير السيارات لهذا البلد (روسيا) بمبلغ 300 مليون دولار".

وتقوم شركة "إيران خودرو" بإنتاج السيارات في إيران، ومن بين الموديلات المعروفة لهذه العلامة التجارية Samand، التي تمت صناعتها على أساس السيارة الفرنسية "بيجو 405".

وفي العام 2021، تم إطلاق سيارة السيدان "تارا" في إيران، وجرى تجديدها من طراز "بيجو 301"، وفي الوقت الحالي تستعد "إيران خودرو" لإطلاق الطراز الجديد "Rira" التي تم تصميمه على غرار "بيجو 208" و"508".

المصدر: نوفوستي