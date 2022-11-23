رسميا.. إطلاق إنتاج النسخة الحديثة من السيارة الشهيرة "موسكوفيتش" في موسكو (فيديو)

أطلق اليوم الأربعاء في العاصمة موسكو إنتاج السيارة الشهيرة من الحقبة السوفيتية "موسكوفيتش" في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

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وشارك في مراسم الإطلاق عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة الروسي.

وأشار سوبيانين إلى أن انسحاب "رينو" من المصنع الروسي أصبح حافزا لإحياء الإنتاج الجديد لسيارة "موسكوفيتش" الحديثة.

من جهته صرح مانتوروف بأنه من المخطط أن يتم إنتاج 600 سيارة من مصنع "موسكوفيتش" في العام 2022، منها 200 سيارة كهربائية.

وفي مايو الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعد استلام موسكو للمصنع أعادت له التسمية الشهيرة "موسكوفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

ومن المخطط أن تتم صناعة سيارات حديثة في مصنع "موسكوفيتش" الحديث، بما في ذلك سيارة سيدان وأربع سيارات كروس أوفر، كذلك من المخطط إنتاج سيارات كهربائية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

المصدر: برايم