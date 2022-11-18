موسكو تبعث سيارة شهيرة من العهد السوفيتي

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه من المقرر إعادة إنتاج نسخة محدثة من ماركة "موسكوفيتش" الشهيرة للسيارات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

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وقال سوبيانين: "الأسبوع المقبل، سيبدأ (مصنع موسكوفيتش) تجميعه لأول (سيارة). وفي العام المقبل، نأمل أن يصل حجم العمل إلى حجم مماثل للفترة التي كانت تحققها رينو في موسكو".

وتأسس مصنع "موسكوفيتش" في موسكو في العام 1930، والمصنع الذي كان ينتج سيارات "موسكوفيتش" في العهد السوفيتي. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تم شراء المصنع من قبل شركة "رينو".

وفي مايو الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعد استلام موسكو للمصنع أعادت له التسمية الشهيرة "موسكوفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

ومن المخطط أن يتم صناعة سيارات حديثة في مصنع "موسكوفيتش" الحديث، بما في ذلك سيارة سيدان وأربع سيارات كروس أوفر، كذلك من المخطط إنتاج سيارات كهربائية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

ووفقا لسوبيانين، فقد نجحت العاصمة موسكو في التكيف مع العقوبات الغربية، حيث تم ملء العديد من المجالات التي أخلاها المستثمرون الأجانب خلال الأشهر الماضية من قبل شركات روسية.

المصدر: RT