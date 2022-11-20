"بوليتيكو": بين الجمهوريين يتزايد عدد معارضي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

كتب مايكل ألين، أحد المساعدين السابقين للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في مقالة لصحيفة "بوليتيكو"، أن عدد المعارضين للمساعدات العسكرية لكييف ينمو في الحزب الجمهوري.

وجاء في المقالة: "في الوقت الراهن، يعتقد 48 بالمائة من الجمهوريين أن أمريكا تساعد أوكرانيا بشكل يزيد عن الحد. هذا الرقم كان في مارس فقط 6%".

ووفقا للمقالة، يتزايد أكثر فأكثر عدد ممثلي هذا الحزب الذين يصوتون بالفعل ضد دعم كييف أو يعدون بالقيام بذلك.

ويرى كاتب المقالة، أن "الرغبة في التصويت ضد أوكرانيا يمكن فقط أن تزداد، إذا دخلت الولايات المتحدة في ركود عميق في الأشهر المقبلة".

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ويشار إلى أن الجمهوريين انتقدوا مرات كثيرة، سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بتقديم المساعدات المالية لسلطات كييف، وهددوا بتشديد الرقابة على إنفاق هذه الأموال إذا فازوا في انتخابات الكونغرس.

المصدر: نوفوستي