أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب طرحوا مشروع قانون لمراجعة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا.

وقالت غرين على "تويتر": "أمر محزن للغاية أن نرى الجنود الأوكرانيين المعاقين هنا في الكونغرس يستخدمون كدمى للضغط على الكونغرس لمنح ضرائب حصلوا عليها بشق الأنفس لفلاديمير زيلينسكي. أدعو إلى مراجعة الأموال الخاصة بأوكرانيا".

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ودعم مشروع القانون 10 من أعضاء حزبها.

ويطلب المشرعون أيضا إرسال جميع الوثائق والمناقشات المتعلقة بتخصيص الأموال لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية والمدنية والمالية، مسبقا للموافقة عليها.

واعترف مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في أوائل يوليو أنه سجل حالات بيع مساعدات إنسانية ومنتجات عسكرية قادمة من دول غربية.

كما حثت عضو الكونغرس الأمريكية، أوكرانية الأصول، فيكتوريا سبارتس، الكونغرس على إنشاء آلية للسيطرة على المساعدات لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي