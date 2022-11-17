سيناتورة أمريكية: بايدن يؤدي مهامه نائبا لزيلينسكي على أكمل وجه

خفضت عضو الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، منصب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب رغبته في تخصيص شريحة جديدة من المساعدات المالية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت على "تويتر": "يريد بايدن المزيد من الأموال، 37.7 مليار دولار لأوكرانيا. بايدن يقوم بعمل رائع كنائب للرئيس زيلينسكي".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، خصصت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتسليح القوات الأوكرانية والحفاظ على الاستقرار المالي في كييف.

المصدر: نوفوستي