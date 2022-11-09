مدفيديف: العالم المألوف للعجوز بايدن أخذ يتلاشى

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في تعليقه على نتائج الانتخابات الأمريكية، إنها تظهر أن الدعم للمسار الأمريكي في العالم آخذ في التناقص.

وكتب مدفيديف على حسابه في تيلغرام: "تدل النتائج الأولى للانتخابات الأمريكية وكذلك الإنذار الهستيري أمس من الزعيم الأخضر الأوكراني بقميص أخضر غير مغسول، وتؤكد على أن العالم المألوف للعجوز بايدن أخذ يتلاشى، وأن الدعم للمسار الأمريكي في العالم آخذ في التناقص، والرهان على الهيتمان الأوكراني كان خطأ فادحا".

وأرفق مدفيديف صورة مصحوبة بعبارة تقول: "كتبت أن بعض الدول المتغطرسة وأتباعها ابتعدت عنا. لكن العالم كله لا يخنخن كالخنازير معهم في الجوقة".

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يوم أمس جرت في الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس المرحلية التي يتم خلالها، تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي