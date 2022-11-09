مصادر إعلامية أمريكية: تقدم الجمهوريين في مجلس النواب والصراع محتدم على "الشيوخ"

أشارت توقعات إعلامية بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

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ويحصل الجمهوريون على 193 مقعدا في النواب مقابل 170 للديمقراطيين، حسب إحصاءات CNN، وعلى 192 مقبل 164 حسب قناة Fox، و218 مقابل 217 حسب قناة NBC، وذلك بحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، وسط استمرار فرز الأصوات.

وللسيطرة على النواب، يحتاج الجمهوريون إلى الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.

CNN

أما في مجلس الشيوخ، يضمن الديمقراطيون لأنفسهم فيه 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين، حسب CNN وNBC، فيما تشير توقعات Fox إلى التعادل مع 48 مقعدا لكل من الحزبين حتى الآن.

CNN

ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهويون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى انحسار مد الجمهوريين الانتخابي إلى حد ما بعد أن كانت توقعات سابقة تتحدث عن تقدمهم في كلا المجلسين، مع تقدم كبير في "النواب" بصورة خاصة.

المصدر: وكالات