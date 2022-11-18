إيرلندا الشمالية تحقق في محاولة اغتيال ضابطي شرطة

أعلنت الشرطة الأيرلندية أنها تحقق في محاولة هجوم بالعبوات الناسفة على ضابطي شرطة مما عرض حياتهما للخطر.





وقالت الشرطة على "التويتر": "التحقيق في مرحلة مبكرة لكن الهجوم الذي قيل إنه نفذ بعبوة ناسفة ألحق أضرارا بسيارة شرطة ويعامل على أنه محاولة قتل ضد ضابطين".

ووقع الحادث في مدينة سترابان الإيرلندية الشمالية اليوم السابق في حوالي الساعة 23:00 ولا يزال الطريق مغلقا ويطلب من السائقين تجنب المنطقة، وذكرت إنه لم يتم إخلاء المنازل المجاورة.

وأشارت صحيفة الغارديان أن الشكوك سقطت على الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي شن هجمات متكررة على ضباط الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية وبحسب المنشور، لم يتم تسجيل اصابات من طرف الشرطة في الانفجار.

ويذكر أنه في عام 1921 تم تقسيم أيرلندا إلى قسمين وبقي الجزء الشمالي الأصغر أولستر، الذي يسكنه بشكل أساسي أحفاد المهاجرين من إنجلترا واسكتلندا، جزءا من المملكة المتحدة، بينما أصبح الباقي تحت هيمنة بريطانية.

المصدر: نوفوستي