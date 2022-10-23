وزيرة مالية اليونان السابقة: أوروبا ضمنت فشلها الذريع

قالت السياسية اليونانية جانيس فاروفاكيس، وزيرة المالية السابقة إن الانهيار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي محدد سلفا وبالفعل الآن يمكن ملاحظة تراجع التصنيع السريع في بلدان الكتلة.

وأضافت فاروفاكيس في مقابلة مع قناة N-TV الألمانية ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتمكن من التغلب على أزمة الطاقة الحالية، مجيبة أن "الفشل مضمون".

وتابعت قائلة: "نشهد بالفعل الآن تراجعا سريعا في التصنيع في أوروبا. تدفع الشركات الأوروبية عشرة أضعاف ما يدفعه منافسوها في الولايات المتحدة أو الصين للغاز. وقد تم تعليق الإنتاج بالفعل، وسنرى قريبا مصانع تبحث عن أماكن جديدة في الولايات المتحدة أو دول أخرى".

ولفت فاروفاكيس إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر بالفعل "بأزمة عميقة"، لكن فهم ذلك لن يتحقق إلا بحلول الشتاء المقبل.

والمشكلة الرئيسية للاتحاد الأوروبي، في رأيها، هي أن "الاتحاد" غير موجود في الواقع. وشددت على أنه "عندما يتعلق الأمر باللاجئين أو المهاجرين، فإن الجميع يفعل ذلك بشكل مختلف. وعندما يتعلق الأمر بالغاز أيضا" ، منوهة بأن مثل هذه الأشياء تتضح بشكل خاص أثناء الأزمات.

وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وتضخما قياسيا بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.

وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي