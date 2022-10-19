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التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه

مال وأعمال

التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه
Sputnik
صورة تعبيرية
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تسارع التضخم السنوي في 19 دولة بمنطقة اليورو في شهر سبتمبر الماضي ووصل إلى 9.9%، وذلك وفقا لتقديرات نهائية أصدرتها دائرة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وبذلك يكون مؤشر التضخم قد صعد الشهر الماضي إلى 9.9% بعد أن كان في شهر أغسطس الماضي عند مستوى 9.1%.

وكانت بيانات أولية أظهرت أن التضخم تسارع الشهر الماضي إلى مستوى 10%، لكن القراءة النهائية أشارت إلى 9.9%.

ورغم أن القراءة النهائية جاءت أقل من القراءة الأولية، إلا أن مؤشر التضخم في منطقة اليورو سجل مجددا مستويات تاريخية.

المصدر: نوفوستي

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