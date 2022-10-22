سياسي فرنسي: رئيسة المفوضية الأوروبية مجنونة ويجب سجنها بعد تصريحها حول أوكرانيا
AP
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وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "بالمجنونة"، بعد مطالبتها بضخ مزيد من المليارات لأوكرانيا، في ظل العجز المالي والبطالة في أوروبا.
وقال فيليبو: "أورسولا فقدت عقلها كليا... اسجنوها! مليار ونصف شهريا لأوكرانيا زيلينسكي، أي 18 مليارا سنويا. وخلال ذلك، ستعيش القارة في عجز وبطالة وتقنين".
وأضاف أنه يجب اعتقال المسؤولين الأوروبيين المجانين.
المصدر: نوفوستي