وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "بالمجنونة"، بعد مطالبتها بضخ مزيد من المليارات لأوكرانيا، في ظل العجز المالي والبطالة في أوروبا.

وقال فيليبو: "أورسولا فقدت عقلها كليا... اسجنوها! مليار ونصف شهريا لأوكرانيا زيلينسكي، أي 18 مليارا سنويا. وخلال ذلك، ستعيش القارة في عجز وبطالة وتقنين".

وأضاف أنه يجب اعتقال المسؤولين الأوروبيين المجانين.

المصدر: نوفوستي