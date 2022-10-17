صينيون يردون على شولتس: الاتحاد الأوروبي ينتحر!

جرى نقاش نشط بين قراء البوابة الصينية "غوانتشا" حول تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا.

إقرأ المزيد

وفي هذا السياق تساءل أحد المعلقين قائلا: "الاتحاد الأوروبي تحت الولايات المتحدة، أليست الكلمة الأخيرة للأمريكيين؟"، فيما رأى آخر أن "الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة واحترام الذات لاستعادة السيادة".

وكتب ثالث رأيا يقول: "كلما توسع الاتحاد الأوروبي، تمزق أكثر واقترب من التفكك. الاتحاد الأوروبي ينتحر"، مضيفا أن المستشار الألماني "شولتس يضع مصالح الناتو فوق المصالح الوطنية ويجعل الجمهور يدفع ثمن أخطائه. في النهاية، هو دمية يجري التلاعب بها".

وخلص هذا القارئ إلى أنه "إذا حكمنا من خلال التدهور السريع للغاية في الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا ستفي قريبا بجميع معايير الدخول إليه".

يشار إلى أن شولتس كان قد تحدث في الأسبوع الماضي في مؤتمر حزب الاشتراكيين الأوروبيين، ودعا إلى تغيير جوهري في الاتحاد الأوروبي، كما رحب بتوسيع الاتحاد شرقا، وأيد أيضا فكرة الإلغاء التدريجي لمبدأ الإجماع في صنع القرار في السياسة الخارجية وفي مجالات أخرى، بما في ذلك الضرائب.

المصدر: نوفوستي