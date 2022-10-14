اقتراح بنقل صواريخ باليستية عابرة للقارات إلى سوريا

اقترح ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم، نقل صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات إلى سوريا لتشكيل محيط رادع من العدوان الخارجي.

وأضاف النائب: "الآن يجري استبدال صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات، والتي يطلق عليها عادة الشيطان في الغرب، بأحدث صواريخ سارمات. بدلا من التخلص من الصواريخ التي تم إزالتها من الخدمة القتالية، أقترح نقلها إلى البلد الصديق سوريا".

ونوه النائب بأنه قبل نقل الصواريخ، من الضروري تحديثها واستبدال الرؤوس الحربية النووية بأخرى تقليدية.

وقال النائب: "سوريا ليست قوة نووية، لذا فإن إمدادها بصواريخ باليستية تقليدية قوية سيخلق محيطا موثوقا للحماية والردع من التهديدات الخارجية".

المصدر: نوفوستي